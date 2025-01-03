Великолукская транспортная прокуратура оштрафовала организацию, перевозящую фрукты, на миллион рублей за дачу взятки

11:47, 03 января 2025, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура оштрафовала организацию на один миллион рублей за дачу взятки, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Представитель организации по поручению генерального директора передал взятку в размере 48 тысяч рублей старшему инспектору многостороннего автомобильного пункта пропуска «Бурачки», чтобы беспрепятственно пройти таможенный контроль при перевозке фруктов.

Прокуратура возбудила в отношении фирмы дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица. Суд назначил организации наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей.