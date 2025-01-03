Девятиклассники пройдут итоговое собеседование по русскому языку 12 февраля

12:13, 03 января 2025, ПАИ

Девятиклассники пройдут итоговое собеседование по русскому языку, чтобы получить допуск к ОГЭ и ГВЭ, 12 февраля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Для прохождения итогового собеседования ученику необходимо набрать хотя бы десять баллов из 20 возможных. Знания будут оценены по системе зачёт/незачёт. Для большинства участников будет отведено 15-16 минут на прохождение собеседования, а детям с ограничениями по здоровью предоставят на 30 минут больше.

Среди заданий: чтение текста вслух, подробный пересказ текста с включением приведённого высказывания, монологическое высказывание и участие в диалоге. Во всех учебных заведениях собеседование начнётся в 9:00 по местному времени. В случае неудачи есть дополнительные попытки на пересдачу, назначенные на 12 марта и 21 апреля.