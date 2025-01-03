Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова поделилась подробностями о первых соревнованиях нового сезона

13:15, 03 января 2025, ПАИ

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова поделилась подробностями о первых стартах нового соревновательного сезона. Об этом спортсменка рассказала корреспонденту ПАИ.

Для псковской прыгуньи в высоту сезон откроется «Рождественскими стартами», которые пройдут в Екатеринбурге 7 января. «Физическое состояние сейчас хорошее, потихоньку начинаем набирать форму. Нужно ещё время, чтобы распрыгаться. По ходу сезона всегда приходится что-то дорабатывать и стараться исправить технические ошибки», – отметила псковская спортсменка.

Среди соперниц Спиридоновой будут сильнейшие легкоатлетки, в том числе, лидер прошлогоднего сезона Мария Кочанова , представляющая Санкт-Петербург. «Выбрали Екатеринбург, так как было приглашение от организаторов. Там очень хорошая атмосфера и отличная организация. Буду бороться, это сто процентов, но я буду бороться за то, чтобы показать максимум в тот день, в который буду прыгать, а именно 7 января», – сказала псковичка.

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