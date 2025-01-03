Ребёнок госпитализирован в результате ДТП в Стругокрасненском районе Псковской области
Ребёнок госпитализирован в результате ДТП в деревне Катежно Стругокрасненского района Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».
Водитель автомобиля ВАЗ-21065 не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП пострадал ребенок 2012 года рождения. Он госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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03 января 2025
Ребёнок госпитализирован в результате ДТП в Стругокрасненском районе Псковской области