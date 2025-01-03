Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Михайловском соборе

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Михайловском соборе в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца и девятую годовщину своей Архиерейской хиротонии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Михайловском соборе. Фото: пресс-служба Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

Песнопения исполнили братский хор монастыря под управлением инока Олега (Гладышева) и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились насельники монастыря, прихожане обители и паломники.

По окончании богослужения от лица духовенства Псковской митрополии Владыку митрополита с очередной годовщиной Архиерейской хиротонии поздравил секретарь епархиального управления протоиерей Андрей. Затем митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 января 2025

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Михайловском соборе
03 января 2025

Музей «Поезд Победы» можно будет посетить в Великих Луках 6 и 7 января
03 января 2025

Профессор РАН посчитал вероятность крупного выигрыша в лотерее
03 января 2025

Девятиклассники пройдут итоговое собеседование по русскому языку 12 февраля
03 января 2025

Великолукская транспортная прокуратура оштрафовала организацию, перевозящую фрукты, на миллион рублей за дачу взятки
03 января 2025

Систему оснежения вновь запустили на горнолыжных склонах в Псковской области
03 января 2025

Пенсии 180 тысяч жителей Псковской области проиндексировали на 7,3%
03 января 2025

Как новогодние праздники отразятся на зарплате, рассказали псковичам

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...