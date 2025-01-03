Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Михайловском соборе

16:25, 03 января 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Михайловском соборе в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца и девятую годовщину своей Архиерейской хиротонии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Песнопения исполнили братский хор монастыря под управлением инока Олега (Гладышева) и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились насельники монастыря, прихожане обители и паломники.

По окончании богослужения от лица духовенства Псковской митрополии Владыку митрополита с очередной годовщиной Архиерейской хиротонии поздравил секретарь епархиального управления протоиерей Андрей. Затем митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.