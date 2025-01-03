Новогодний футбольный турнир прошёл в Печорской школе

16:30, 03 января 2025, ПАИ

Новогодний турнир по футболу прошёл в Печорской школе № 3. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

В футбол сыграли более 40 взрослых и детей. «Вспомнил молодость и присоединился к одной из шести команд. По накалу страстей наш турнир не уступал самым захватывающим спортивным мероприятиям. Сегодня победила дружба!» – отметил Валерий Зайцев.

Глава округа добавил, что завтра в Печорском муниципальном округе состоится турнир по волейболу.