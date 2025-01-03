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Общество

Поезд Деда Мороза прибудет в Псковскую область 4 января

Поезд Деда Мороза прибудет в Псковскую область 4 января. Об этом сообщается в Telegram-канале «Поезд Деда Мороза».

Фото: Telegram-канал «Поезд Деда Мороза»

«Псковская область, встречай! Мы можем бесконечно рассказывать о преимуществах путешествия в Псковскую область, но за нас это легко скажут местные жители. Если среди ваших друзей есть жители Пскова, приезжайте к ним в гости на экскурсию, и вам с огромной любовью (по-другому не могут) покажут всё самое лучшее, таинственное и невероятно волшебное. Поверьте, эта поездка запомнится вам надолго!» – говорится в сообщении.

Праздничный состав прибудет в Псков 4 января в 15:05 и останется на городском вокзале до 18:30. После этого поезд отправится в Дно, где его прибытие запланировано на 21:40, а отправление – на 23:10.

Фото: ПАИ

Напомним, что псковичи за несколько часов раскупили все билеты на поезд Деда Мороза.

Можно посетить вагон-ресторан, вагон-буфет и вагон-лавку с фотозоной без необходимости покупки билета. В этих местах можно приобрести подарки от Деда Мороза, сувениры из Великого Устюга и Костромы, а также возможность отправить открытку Деду Морозу в Великий Устюг или своим друзьям и близким по всей стране. Кроме того, псковичи и жители Дно смогут бесплатно участвовать в анимационной программе, которая пройдет рядом с поездом Деда Мороза.

Анимационная программа начнётся на перроне за 20 минут до прибытия.

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Поезд Деда Мороза прибудет в Псковскую область 4 января
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