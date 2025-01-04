В Псковской области ночью сбили украинский беспилотник

09:02, 04 января 2025, ПАИ

Беспилотник сбили над Псковской областью прошедшей ночью. Об этом сообщает Минобороны.

Всего над территорией России за ночь уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Десять БПЛА сбили в Брянской области, три – в Смоленской и по одному – над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей.

Номера экстренных служб можно найти по ссылке.