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Происшествия

В Псковской области ночью сбили украинский беспилотник

Беспилотник сбили над Псковской областью прошедшей ночью. Об этом сообщает Минобороны.

Всего над территорией России за ночь уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Десять БПЛА сбили в Брянской области, три – в Смоленской и по одному – над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей.

Номера экстренных служб можно найти по ссылке.

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