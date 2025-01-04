Михаил Ведерников – о сбитом в Псковской области беспилотнике: Разрушений и пострадавших нет

09:50, 04 января 2025, ПАИ

Беспилотник уничтожили в небе над Псковской областью этой ночью. Разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«БПЛА самолётного типа сбит в небе над Псковской областью этой ночью. Работают оперативные службы. В связи с этим напоминаю: работу ПВО снимать запрещено! При звуках работы ПВО остерегайтесь падающих фрагментов», – отметил Михаил Ведерников.

Корпусные фрагменты сбитых БПЛА могут содержать взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами. Приближаться к ним запрещено, предупредил глава региона.

«При обнаружении звоните 112, оцепите своими силами радиус от места обнаружения 200 метров. Не допускайте никого к месту обнаружения до приезда экстренных служб», – заключил губернатор.