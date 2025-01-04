Поисковый отряд, спасший девочку полицейский и помогающие участникам СВО активисты: какие лидеры сейчас в номинации «Поступок» премии «Народное признание»
Фавориты установились в некоторых номинациях Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». Публикуем список тех, кто на данный момент занимает лидирующие позиции в номинации «Поступок».
Первое место пока занимает поисковый отряд «След» из Великих Лук, который выдвинут за помощь жителям Торопца после атаки БПЛА. Сейчас за него отдали свои голоса 2 309 человек. После атаки БПЛА по городу Торопец Тверской области поисковый отряд организовал сбор средств в помощь местным жителям, а также помог в восстановлении домов.
На второй позиции пока находится начальник тыла МО МВД России «Дедовичский» майор внутренней службы Семён Жильцов, набравший на этот момент 1 054 голоса. Он спас из горящего дома в Дедовичах пятилетнюю девочку.
На третьем месте в голосовании сейчас находится жительница Идрицы Галина Петрушенко. С июля 2023 года она на своём грузовике МАН активно участвует в доставке гуманитарных грузов для военнослужащих в зону специальной военной операции. За неё отдали свои голоса 829 человек.
Четвёртое место сейчас в голосовании занимают неравнодушные жители Новоржевского округа Валентина и Николай Рокачевские. Как отмечается в заявке, Николай сам ездит на передовую, а Валентина активно участвует в волонтерских инициативах и помогает участникам СВО. За них проголосовало пока 786 человек.
Отметим, что итоги голосования могут поменяться. У номинантов есть ещё время, чтобы набрать достаточное количество голосов и выйти в следующий тур.
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».
Первый этап голосования за номинантов проходит с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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Поисковый отряд, спасший девочку полицейский и помогающие участникам СВО активисты: какие лидеры сейчас в номинации «Поступок» премии «Народное признание»