Поисковый отряд, спасший девочку полицейский и помогающие участникам СВО активисты: какие лидеры сейчас в номинации «Поступок» премии «Народное признание»

15:29, 04 января 2025, ПАИ

Фавориты установились в некоторых номинациях Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». Публикуем список тех, кто на данный момент занимает лидирующие позиции в номинации «Поступок».

Первое место пока занимает поисковый отряд «След» из Великих Лук, который выдвинут за помощь жителям Торопца после атаки БПЛА. Сейчас за него отдали свои голоса 2 309 человек. После атаки БПЛА по городу Торопец Тверской области поисковый отряд организовал сбор средств в помощь местным жителям, а также помог в восстановлении домов.

На второй позиции пока находится начальник тыла МО МВД России «Дедовичский» майор внутренней службы Семён Жильцов, набравший на этот момент 1 054 голоса. Он спас из горящего дома в Дедовичах пятилетнюю девочку.

На третьем месте в голосовании сейчас находится жительница Идрицы Галина Петрушенко. С июля 2023 года она на своём грузовике МАН активно участвует в доставке гуманитарных грузов для военнослужащих в зону специальной военной операции. За неё отдали свои голоса 829 человек.

Четвёртое место сейчас в голосовании занимают неравнодушные жители Новоржевского округа Валентина и Николай Рокачевские. Как отмечается в заявке, Николай сам ездит на передовую, а Валентина активно участвует в волонтерских инициативах и помогает участникам СВО. За них проголосовало пока 786 человек.

Отметим, что итоги голосования могут поменяться. У номинантов есть ещё время, чтобы набрать достаточное количество голосов и выйти в следующий тур.