Запрет на использование салютов и фейерверков действует в Псковской области

17:11, 04 января 2025, ПАИ

Запрет на использование салютов и фейерверков действует в Псковской области с 10:00 2 января. Об этом напомнил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Исключение составляют только хлопушки и бенгальские огни.

«Нарушение требования влечёт административную ответственность. Полиция и наши дружинники фиксируют нарушения и принимают решение о привлечении нарушителей к ответственности», – подчеркнул губернатор.

В связи с неспокойной обстановкой в Северо-Западном регионе из-за беспилотников, несанкционированное использование пиротехники вызывает тревогу у граждан и осложняет работу оперативных служб, обратил внимание Михаил Ведерников.

Сообщать о случаях несанкционированного использования салютов и фейерверков можно по телефонам УМВД 8 (8112) 66-16-49 и 8 (8112) 59-22-33.