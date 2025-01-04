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Общество

Запрет на использование салютов и фейерверков действует в Псковской области

Запрет на использование салютов и фейерверков действует в Псковской области с 10:00 2 января. Об этом напомнил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

Исключение составляют только хлопушки и бенгальские огни.

«Нарушение требования влечёт административную ответственность. Полиция и наши дружинники фиксируют нарушения и принимают решение о привлечении нарушителей к ответственности», – подчеркнул губернатор.

В связи с неспокойной обстановкой в Северо-Западном регионе из-за беспилотников, несанкционированное использование пиротехники вызывает тревогу у граждан и осложняет работу оперативных служб, обратил внимание Михаил Ведерников.

Сообщать о случаях несанкционированного использования салютов и фейерверков можно по телефонам УМВД 8 (8112) 66-16-49 и 8 (8112) 59-22-33.

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