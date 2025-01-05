Первая рабочая неделя в январе будет двухдневной

18:00, 05 января 2025, ПАИ

Первая рабочая неделя в январе после новогодних праздников будет двухдневной, сообщается в телеграм-канале Минтруда России.

«Выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января. А первая рабочая неделя после новогодних праздников в 2025 году будет двухдневной», – говорится в публикации.

После праздников россияне будут работать 9 и 10 января, следующая рабочая неделя начнётся 13 января и, как обычно, будет пятидневной. Ближайшие длинные выходные теперь ожидаются только в мае.