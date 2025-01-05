Псковский музей-заповедник приглашает посетить экскурсии в канун Рождества

23:51, 05 января 2025, ПАИ

Опубликована афиша Псковского музея-заповедника на 6 января, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Завтра, 6 января, пройдут сборные экскурсии по Псковскому кремлю. Начало в 10:00, 12:00, 15:00.

В 14:00 начнётся сборная экскурсия «Всё о кремле». В 19:00 – сборная театрализованная программа «Звездочёт».

Ряд экскурсий также пройдёт в Музейном квартале.

В 11:30 и 15:00 состоится сборная экскурсия по картинной галерее Псковского музея. В 12:00 и 16:00 – сборная экскурсия по тематическим экспозициям Поганкиных палат. В 13:00 – сборная экскурсия по экспозиции «Псков в годы Великой Отечественной войны».

В канун Рождества Палаты у Сокольей башни проведут серию мероприятий. Так, в 11:00 гостей приглашают на мастер-класс «Сувенир из фетра. Тёплый дом», а в 16:00 можно поучиться делать набойку на ткани на мастер-классе «Мастерство манерное».

В 12:00 и 15:00 состоится новогодний спектакль «Рождественский вертеп», в 13:00 – культурно-просветительское мероприятие «Вечер накануне 1700-го...».

Мероприятия на новогоднюю тематику продолжаются и во Дворе Постникова. Так, в 11:00 – мастер-класс по созданию ватной игрушки «Что растёт на ёлке», в 12:00 – культурно-просветительское интерактивное мероприятие «Белая скатерть Рождества», в 15:00 – тематическая экскурсия по выставке «До Нового года не трогать!».

В Музее истории города Печоры также пройдут интересные мероприятия. Печерян и гостей города приглашают посетить интерактивную программу «Новогодний детектив или...». Начало в 12:00. Мастер-класс «Новогодний сувенир» начнётся в 14:00, а сборная экскурсия по Печорам – в 16:00.

Ранее сообщалось, что в Печорах готовятся к празднованию Рождества Христова.