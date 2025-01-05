В Печорах готовятся к празднованию Рождества Христова

20:41, 05 января 2025, ПАИ

В Печорах готовятся к празднованию Рождества Христова. Что посмотреть в Печорах, когда пройдeт праздничные богослужения, рассказали ПАИ в ТИЦ Псковской области.

«7 января вся страна празднует Рождество Христово – один из самых светлых и значимых праздников в году. Это время, когда сердца наполняются радостью, а души стремятся к чему-то возвышенному и прекрасному. Чтобы по настоящему ощутить этот праздник, рекомендуем отправиться в город Печоры. Этот старинный городок, расположенный недалеко от Пскова, славится своей уникальной атмосферой, которая идеально подходит для празднования Рождества», – говорится в сообщении группы ТИЦ Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что рождественский вертеп появился у Святых врат Псково-Печерского монастыря.

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре состоятся праздничные богослужения. Всенощное бдение в Михайловском храме начнётся 6 января 22:00. Всенощное бдение в Успенском храме 6 января в 22:00.

7 января в 00:00 пройдут Божественные литургии в Михайловском храме, а также Успенском храме. Полное расписание богослужений можно посмотреть по ссылке.

Также жители и гости Печор могут познакомиться с шедеврами русского искусства в картинной галерее архимандрита Алипия, посетить Музей истории города Печоры, а также поучаствовать в различных мастер-классах в пространстве «Льняной губернии».