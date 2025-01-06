Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Музей «Поезд Победы» прибыл в Великие Луки

Музей «Поезд Победы» прибыл в Великие Луки сегодня, 6 января. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

  • Уникальный музей «Поезд Победы»
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
  • Уникальный музей «Поезд Победы»
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
  • Уникальный музей «Поезд Победы»
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
  • Уникальный музей «Поезд Победы»
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
  • Уникальный музей «Поезд Победы»
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

На железнодорожном вокзале южной столицы сегодня и завтра, 7 января, будет находиться иммерсивная инсталляция, размещённая в движущемся составе поезда. В каждом вагоне поезда-музея – уникальная история, в которой переплетены драматические события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей.

А уже 8 января «Поезд Победы» отправится в Дно.

Напомним, что Псков и территория современной Псковской области были захвачены врагом и находились в жестокой оккупации в течение трёх лет. Освобождение Псковской земли произошло только летом 1944 года.

С момента открытия выставки «Поезд Победы» (в октябре 2020 года) её посетило более миллиона человек из России и Белоруссии. В прошлый раз «Поезд Победы» совершил в Псковской области три остановки: в Порхове, Дно и Пскове. Передвижной музей посетило 12 тысяч жителей региона. Фоторепортаж ПАИ смотрите здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 января 2025

Опубликован 105-й выпуск сборника «Михайловская пушкиниана»

06 января 2025

Монтаж выставки трофейной техники проходит в центре Пскова
06 января 2025

МЧС предупреждает псковичей о гололёде 7 января
06 января 2025

Руководитель следственного управления по Псковской области принял участие в акции «Ёлка желаний»
06 января 2025

Каток готовится к открытию в Финском парке Пскова
06 января 2025

Названы лидеры в номинации «Призвание» премии «Народное признание»
06 января 2025

Музей «Поезд Победы» прибыл в Великие Луки
06 января 2025

О значимых итогах в сфере образования в 2024 году рассказал Борис Елкин

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...