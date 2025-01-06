Музей «Поезд Победы» прибыл в Великие Луки

14:59, 06 января 2025, ПАИ

Музей «Поезд Победы» прибыл в Великие Луки сегодня, 6 января. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»









На железнодорожном вокзале южной столицы сегодня и завтра, 7 января, будет находиться иммерсивная инсталляция, размещённая в движущемся составе поезда. В каждом вагоне поезда-музея – уникальная история, в которой переплетены драматические события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей.

А уже 8 января «Поезд Победы» отправится в Дно.

Напомним, что Псков и территория современной Псковской области были захвачены врагом и находились в жестокой оккупации в течение трёх лет. Освобождение Псковской земли произошло только летом 1944 года.

С момента открытия выставки «Поезд Победы» (в октябре 2020 года) её посетило более миллиона человек из России и Белоруссии. В прошлый раз «Поезд Победы» совершил в Псковской области три остановки: в Порхове, Дно и Пскове. Передвижной музей посетило 12 тысяч жителей региона. Фоторепортаж ПАИ смотрите здесь.