Два автомобиля столкнулись в Порховском округе

15:53, 06 января 2025, ПАИ

Столкновение двух автомобилей произошло у деревни Боровичи Порховского муниципального округа. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Один автомобиль вылетел в кювет. Участники ДТП от госпитализации отказались, пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.