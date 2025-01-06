Два автомобиля столкнулись в Порховском округе
Столкновение двух автомобилей произошло у деревни Боровичи Порховского муниципального округа. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Один автомобиль вылетел в кювет. Участники ДТП от госпитализации отказались, пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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