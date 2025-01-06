95-летие отпраздновала жительница Новоржевского округа, труженица тыла Любовь Яковлева

19:03, 06 января 2025, ПАИ

Сегодня, 6 января, свой юбилейный 95-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла из деревни Касьяново Любовь Яковлева. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

Родилась Любовь Яковлева в деревне Машатино в большой многодетной семье. До войны она успела закончить четыре класса. Потом начались три долгих года немецкой оккупации. После освобождения Любовь Яковлева продолжила учёбу в школе деревни Саньково. Получив семилетнее образование, по направлению от колхоза женщина отправилась приобретать профессию.

Вернулась в село работать бухгалтером. Шло время, Любовь Яковлева продолжала трудиться на благо района, на любом посту проявляя себя как профессионал.

Трудовой стаж Любовь Яковлевой насчитывает более сорока лет. За это время женщина создала семью, переехав с мужем в деревню Касьяново Новоржевского района, родила сыновей.