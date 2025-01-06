В Псковской области рынок труда классифицируется сейчас как соискательский – эксперт

19:27, 06 января 2025, ПАИ

Рынок труда сейчас классифицируется как соискательский: в условиях минимальных уровней безработицы и роста числа вакансий работодатели активно конкурируют за кандидатов. Об этом рассказал ПАИ директор по развитию платформы «Авито Работа» Роман Губанов.

«Соискатели могут выбирать трудоустройство из многих предложений, с учётом своих критериев и требований. Такая ситуация наблюдается не во всех отраслях, но в целом тенденции таковы», – добавил эксперт.

В строительной, производственной и транспортно-логистической отраслях особенно остро стоит проблема дефицита кадров. Именно в этих сферах публикуется наибольшее количество вакансий.

По предварительным итогам года в Псковской области среди отдельных профессий по динамике прироста числа вакансий лидирует позиция фасовщика. В 2023 году количество объявлений о найме фасовщиков увеличилось на 174% по сравнению с предыдущим годом.

Также заметно вырос интерес соискателей к вакансии водителя-дальнобойщика. Количество откликов на эту вакансию увеличилось на 76%.