Правительство РФ продлило отсрочку для цирков по требованиям к содержанию животных

19:48, 06 января 2025, ПАИ

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое переносит срок вступления в силу требований к содержанию некоторых видов животных в стационарных цирках, начавших работу до 1 января 2020 года. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Теперь эти требования начнут действовать с 1 марта 2026 года, а не с 1 января 2025-го, как планировалось ранее.

Речь идёт о требованиях к освещённости, размеру служебных проходов для персонала, а также о размере вольеров и клеток для крупных кошачьих, медведей, бегемотов, крупных копытных животных и приматов. Например, площадь вольеров для приматов должна составлять от 4 до 20 квадратных метров в зависимости от размера животного. Также в них должны быть предусмотрены безопасные конструкции для лазания, лианы и игрушки.

В ноябре 2024 года Министерство культуры предложило продлить срок введения этих требований до 2030 года. В ведомстве посчитали, что для переоборудования зоотеатров и цирков потребуется больше времени, поскольку необходимо учитывать конструктивные особенности и архитектуру зданий.