Вечер перед Рождеством в Пушкиногорье: тихо, морозно, свежо

22:14, 06 января 2025, ПАИ

Фотографии вечерних Пушкинских Гор в вечер перед Рождеством опубликовала глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Оксана Филиппова



Фото: Оксана Филиппова



Фото: Оксана Филиппова





«Вечер перед Рождеством в Пушкиногорье: тихо, слегка морозно, свежо. Всё находится в ожидании рождественского чуда. Пусть наступающая рождественская ночь принесёт в каждый дом мир и благополучие!» – пожелала Оксана Филиппова.

Ранее сообщалось, что в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре состоятся праздничные богослужения. 6 января всенощное бдение в Михайловском храме началось в 22:00, всенощное бдение в Успенском храме – в 22:00.

7 января в 00:00 пройдут божественные литургии в Михайловском и Успенском храмах в Печорах. Полное расписание богослужений можно посмотреть по ссылке.