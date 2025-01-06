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Общество

Псковский музей-заповедник опубликовал афишу на 7 января

Опубликована афиша Псковского музея-заповедника на 7 января, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

В Псковском кремле состоятся сборные экскурсии в 10:00, 12:00, 15:00. Сборная экскурсия по Приказной палате начнётся в 16:00, в 19:00 – интеллектуальная игра «Кремлёвский квиз».

В Музейном квартале состоятся сборные экскурсии по тематическим экспозициям Поганкиных палат в 12:00 и 16:00, в 14:00 – сборная тематическая экскурсия по выставке «Его величество фарфор!», в 16:00 – сборная экскурсия по картинной галерее Псковского музея.

Во Дворе Постникова в 12:00 начнётся обзорная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова», в 15:00 – тематическая экскурсия по выставке «До Нового года не трогать!».

На сборную экскурсию по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря можно попасть в 11:00.

В Музее истории города Печоры в 12:00 и в 14:00 можно посетить сборную экскурсию по Печорам. Мастер-класс «Новогодний сувенир» начнётся в 13:00.

В Музее-усадьбе С. В. Ковалевской в 12:00 посетителей ждёт культурно-просветительское мероприятие «Рождество в Полибинском замке».

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