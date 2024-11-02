Выставка «Его величество фарфор!» открылась в Пскове

17:21, 02 ноября 2024, ПАИ

Выставка «Его величество фарфор!» открылась в Псковском музее-заповеднике сегодня, 2 ноября, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

























Собрание фарфора Псковского музея-заповедника включает в себя 1400 единиц. Эти предметы были собраны сотрудниками музея в ходе этнографических и археологических экспедиций, приобретены на аукционах и переданы в дар жителями Пскова и области.

Одной из главных ценностей коллекции являются сервизы и декоративные предметы, созданные по эскизам художницы Анны Лепорской на Ленинградском фарфоровом заводе. Эти уникальные авторские экземпляры, имеющие личную подпись автора, были переданы Псковскому музею-заповеднику самой Анной Александровной Лепорской в период с 1972 по 1980 годы.

Самым ранним предметом в собрании является сахарница с крышкой, ручка которой выполнена в виде птички, окруженной листьями.