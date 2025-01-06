Жителей Псковской области пригласили на бесплатные показы фестиваля «Правильное кино»

23:34, 06 января 2025, ПАИ

Музей Победы приглашает жителей Псковской области присоединиться к бесплатным кинопоказам IV Международного фестиваля «Правильное кино». Сеансы проходят каждый день в онлайн-формате и доступны на официальном сайте музея всем желающим. Фестиваль продлится до 19 января, сообщили организаторы.

Фестиваль «Правильное кино» стал одним из ключевых мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программу показов традиционно включили фильмы, которые помогут молодому поколению лучше узнать историю нашей страны, а взрослые зрители, интересующиеся историей, смогут открыть для себя новые патриотические картины.

В рамках фестиваля покажут 14 художественных, документальных и анимационных полнометражных и короткометражных фильмов, среди них – работы из коллекции Музея Победы и киностудии «Ленфильм». В программе есть фильмы о выдающихся военачальниках, такие как «Адмирал Исаков» и «Маршал Баграмян. Искусство Победы». Также будут показаны художественные фильмы о вечных ценностях, которые важны для всей семьи, такие как «Неоконченная повесть» и «Большая семья». Для детей подготовили мультфильм «Улётная команда».

Расписание показов можно найти на странице фестиваля.

Ранее сообщалось, что Псковский музей-заповедник опубликовал афишу на 7 января.