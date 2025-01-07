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Психологически ещё тяжеловато: тренер псковской легкоатлетки Натальи Спиридоновой прокомментировала первое выступление своей подопечной в новом сезоне

Первое выступление псковской прыгуньи в высоту Натальи Спиридоновой в новом сезоне в беседе с корреспондентом ПАИ прокомментировала тренер спортсменки Екатерина Алексеева.

Тренер псковской легкоатлетки Натальи Спиридоновой прокомментировала первое выступление своей подопечной в новом сезоне. Фото: ПАИ

Наталья Спиридонова выиграла первые в сезоне всероссийские соревнования «Рождественские старты» в Екатеринбурге. Она взяла высоту 1,88 метра со второй попытки, чего хватило для победы. На высоте 1,91 метра псковичка пока себя чувствовала неуверенно. «Психологически ещё тяжеловато, поэтому с момента, как поднялась высота, стали вылезать какие-то психологические проблемы. Для начала сезона мы довольны», – отметила Екатерина Алексеева.

«Я пока не поехала на соревнования, всё ещё нахожусь на больничном. Приходилось работать дистанционно. По видео она мне скидывала тренировки, планы и так далее. Нам повезло, что у Наташи был брат в командировке в соседнем городе, поэтому он приехал, снимал видео, присылал мне, так что мы в принципе достаточно неплохо выкрутились», – призналась псковский тренер.

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