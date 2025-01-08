Как праздновали Новый год на предприятиях Псковщины, рассказали в архиве

23:14, 07 января 2025, ПАИ

Как праздновали Новый год на предприятиях Псковщины, рассказали в Telegram-канале «Архивный документ».

В Великих Луках празднования проходили в драмтеатре или в Доме культуры имени В. И. Ленина. Профком закупал новогодние открытки. На них в типографии печатали текст приглашения.

Для детей самым интересным было получение подарка, который выдавался после спектакля строго по приглашению. На отрезной части открытки-приглашения было напечатано заветное слово «Подарок».

В коллекции Государственного архива Псковской области сохранились два приглашения на праздники. Они были выданы в 1981 и 1985 годах работнику великолукского завода «Электробытприбор».