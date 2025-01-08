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Бабы в этот день гуляли: как отмечали 8 января на Руси

День повитух, или праздник каш, отмечали на Руси 8 января, сообщает calend.ru. Этот день в народе называли и бабьим праздником, потому что бабы в этот день гуляли.

В этот день славили повивальных бабок и рожениц. Повивальная бабка в любой деревне пользовалась большим уважением. Её называли так, потому что она умела правильно «свить» новорождённого пелёнками, чтобы он не вырывался и спал спокойно.

Начинался день с того, что женщины собирались вместе, брали детей и с подарками и угощениями (пирожки и блинчики с различными начинками) шли к повитухам, которые помогали им во время родов. Те в свою очередь угощали гостей кашей. За столом все прославляли мастерство повитухи. В итоге получались чисто женские посиделки – мужчин туда не допускали. Всё заканчивалось песнями и хороводами, после которых брали горшочек каши и шли на кладбище поминать умерших повитух.

В это же время на Руси появился обычай: женщины с заранее испечёнными пирогами приходили в церковь, чтобы преподнести их Богородице.

В этот день имелись и свои приметы. Если утром кричали синицы – к вечеру будет мороз, а если галдят вороны – ожидаются снегопад и метель. А подрумянившаяся в печи каша означала то, что будет идти обильный снег. Также жители полагали, что если будет ясная погода, то будет хороший урожай проса.

Также с этого дня начинались девичьи гадания, которые продолжались до самого Крещения. Главными предметами гадания были свадьба, смерть и урожай. Со временем обрядовая суть гаданий практически утратилась, а на первое место вышла их развлекательная сторона.

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