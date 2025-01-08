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Общество

Музей «Поезд Победы» прибудет сегодня в Дно

Музей «Поезд Победы» прибудет в Дно сегодня, 8 января, сообщили ПАИ организаторы мероприятия.

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Экспозиция будет работать с 10:00 до 19:00. Посетить уникальную выставку может любой желающий старше 12 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф.

Ранее сообщалось, что музей «Поезд Победы» побывал в Великих Луках. 14 и 15 января «Поезд Победы» прибудет в Псков.

Напомним, что территории современной Псковской области были захвачены врагом и находились в жестокой оккупации в течение трёх лет. Освобождение Псковской земли произошло только летом 1944 года.

Отметим, с момента открытия выставки «Поезд Победы» (в октябре 2020 года) её посетило более миллиона человек из России и Белоруссии. В прошлый раз «Поезд Победы» совершил в Псковской области три остановки: в Порхове, Дно и Пскове. Передвижной музей посетило 12 тысяч жителей региона. Фоторепортаж ПАИ смотрите здесь.

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