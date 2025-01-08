Волонтёры в Дно готовятся к прибытию «Поезда Победы»

09:38, 08 января 2025, ПАИ

Волонтёры в Дно готовятся к прибытию передвижного музея «Поезд Победы», который отроется для посетителей сегодня, 8 января, в 10:00. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

«С самого утра на вокзале станции Дно трудятся организаторы и волонтёры «Поезда Победы». Необходимо позаботиться обо всём, чтобы посетителям уникальной выставки были интересно и комфортно. Уже в 10:00 «Поезд Победы» будет открыт для посетителей. Приглашаем всех!» – отметил Михаил Шауркин.

Посетить уникальную выставку может любой желающий старше 12 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф.

Ранее сообщалось, что музей «Поезд Победы» побывал в Великих Луках. 14 и 15 января «Поезд Победы» прибудет в Псков.