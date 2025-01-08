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Михаил Ведерников вошёл в корсовет при Правительстве РФ по созданию передовых школ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошёл в состав координационного совета по созданию передовых общеобразовательных организаций, которые используют лучшие методы обучения и технологии. Распоряжение об утверждении состава корсовета при Правительстве РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте Правительства России.

Фото: ПАИ

Сопредседателями совета назначены заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Заместителем сопредседателей стал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, ответственным секретарём – заместитель министра просвещения Ольга Колударова. В состав совета вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, представители Рособрнадзора, Минфина, Минэкономразвития, Минстроя и научных, образовательных и религиозных организаций, а также главы нескольких российских регионов.

Напомним, Псковская область входит в число немногих российских регионов, где при поддержке федерального центра построят современную школу лидерского уровня. В рамках проекта планируют создать флагманскую школу, где для обучения будут внедрять самые прогрессивные методики и передовые технологии. Ранее Михаил Ведерников отметил, что проект создания школы лидерского уровня является межрегиональным. Одарённые дети будут поступать туда на конкурсной основе. При реализации проекта в Псковской области при школе планируют построить кампус на 300 мест для размещения учеников из других городов.

Координационный совет создан по поручению президента России Владимира Путина. В своём обращении к Федеральному Собранию глава государства заявил, что до 2030 года в стране откроют 12 школ лидерского уровня. Определением стратегических направлений работы по их созданию займётся новый координационный совет.

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