Губернатор рассказал о школе лидерского уровня, которая будет построена в Псковской области

23:31, 29 февраля 2024, ПАИ

Площадка для создания в Псковской области школы лидерского уровня почти выбрана, сообщил губернатор Михаил Ведерников РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в своём обращении к Федеральному Собранию заявил, что до 2030 года в стране откроют 12 школ лидерского уровня. По его словам, строительство первых таких школы начнётся в этом году в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях и в дальнейшем они появятся во всех федеральных округах.

«Мы сейчас финализируем итоговое место размещения этой школы и, собственно, уже приступаем к реализации проекта, проектированию и строительству», – сказал глава Псковской области.

Михаил Ведерников отметил, что проект создания школы лидерского уровня является межрегиональным. Одарённые дети будут поступать туда на конкурсной основе. При реализации проекта в Псковской области при школе планируется построить кампус на 300 мест для размещения учеников из других городов.

Напомним, что Михаил Ведерников возглавил псковскую делегацию на оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Он также заявил, что глава государства фундаментально определил стратегические цели развития страны.

Ранее сообщалось, что глава Пскова Борис Елкин пообещал приложить все силы, чтобы войти в озвученные президентом Владимиром Путиным программы, речь о которых шла в послании Федеральному Собранию.