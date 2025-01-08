Воры вынесли деньги и драгоценности из квартиры известной российской певицы
В центре столицы из квартиры певицы и актрисы Юлии Паршуты были похищены денежные средства и ювелирные изделия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По предварительным данным, певица обратилась в полицию 7 января. Она сообщила, что её ограбили в новогодние праздники. Злоумышленники проникли в квартиру, подобрав ключи, а затем вскрыли сейф, используя нож и отвёртки.
В настоящее время проводится расследование, в ходе которого устанавливается размер ущерба.
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