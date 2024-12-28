Владимир Путин обсудит 9 января с членами правительства РФ запуск новых нацпроектов
Президент России Владимир Путин проведёт встречу с членами Правительства РФ завтра, 9 января. В рамках мероприятия планируется обсудить запуск новых национальных проектов. Об этом стало известно 8 января из сообщения пресс-службы Кремля.
«С докладом выступит Александр Новак, занимающий пост заместителя председателя правительства», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.
Также сообщается, что в ходе встречи также будут рассмотрены другие актуальные вопросы.
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