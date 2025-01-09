Почти 50 владельцев оружия проверили росгвардейцы в охотничьих угодьях Псковской области
Росгвардейцы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Охота» в Псковской области для выявления людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия, и пресечения фактов незаконной охоты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Сотрудники ведомства вместе с представителями регионального комитета по природным ресурсам и экологии проверили 46 владельцев оружия, находившихся в охотничьих угодьях.
Фактов нарушения законодательства не выявлено, уточнили в пресс-службе.
В рамках мероприятия сотрудники Росгвардии также напомнили охотникам об ответственности за стрельбу в не отведённых для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.
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Почти 50 владельцев оружия проверили росгвардейцы в охотничьих угодьях Псковской области