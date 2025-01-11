Когда работодатели проведут индексацию зарплат, рассказали псковичам

11:29, 09 января 2025, ПАИ

50 % опрошенных работодателей из регионов СЗФО, в том числе из Псковской области, рассказали, что планируют проиндексировать зарплаты уже в январе. Об этом ПАИ сообщили эксперты hh.ru.

Ещё 8,3 % нанимателей собираются увеличить зарплаты в феврале, 8 % – в апреле и в мае, а 1 % – в марте. Остальная часть опрошенных планирует пересмотр зарплат сотрудников во втором полугодии 2025 года. Также работодатели рассказали, что размер прибавки составит 10 % к получаемой заработной плате.

Интересно, что в качестве действенного метода увеличения зарплаты эксперты сервиса назвали прямой разговор с руководством. Так, более чем у половины горожан-респондентов есть недовольство своим заработком, однако только 35 % общались с руководством о повышении оплаты труда.

«Белые воротнички», или работники интеллектуального труда, имеют больше шансов получить прибавку к зарплате на текущем рабочем месте, так как в условиях дефицита кадров компании вынуждены повышать заработные платы своим исполнителям в целях их удержания. А для «синих воротничков», которые представляют рабочие профессии, стратегия частой смены работы для повышения дохода – нормальный образ действий. Например, в сегменте рабочего персонала и массовых позиций рабочих мест намного больше, чем в «офисных» профессиях, поскольку для вхождения в такие профессии не нужно иметь широкий круг навыков или проходить несколько этапов собеседований.