Девять материалов завели на пьяных водителей в Пскове за новогодние праздники

12:07, 09 января 2025, ПАИ

Девять материалов на пьяных водителей составили сотрудники Госавтоинспекции Пскова с 30 декабря по 8 января включительно. Об этом ПАИ сообщили в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

Четыре из них по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ – управление транспортом в состоянии опьянения, два – по части 3 этой же статьи – управление водителем транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления либо лишенным права управления и ещё три – по части 1 статьи 12.26 – отказ от прохождения освидетельствования.

Все материалы направлены в суд для принятия решения, подчеркнули в отделе.

Ранее сообщалось, что 38 ДТП произошло в Пскове за новогодние праздники.