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Спорт

Первая ракетка России Дарья Касаткина не смогла выиграть во втором турнире подряд в 2025 году

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в четвертьфинале турнира серии WTA 500 в Аделаиде американке Мэдисон Киз в двух сетах – 1:6; 3:6. Об этом пишет издание «Чемпионат».

Матч шёл на протяжении 58 минут. За это время американка выполнила 11 подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта. В свою очередь у Касаткиной ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейка.

За выход в финал Киз сыграет ещё с одной представительницей России Людмилой Самсоновой. Ранее Дарья Касаткина вылетела в третьем круге турнира в Брисбене, проиграв своей соотечественнице Полине Кудерметовой.

Следующим соревнованием для Касаткиной станет первый в сезоне турнир «Большого шлема» – открытый чемпионат Австралии, который пройдёт в Мельбурне с 12 по 25 января.

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