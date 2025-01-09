11 российских городов попали в список самых дорогих мировых локаций для жизни

12:46, 09 января 2025, ПАИ

Москва и ещё 10 российских городов оказались в списке самых дорогих для проживания локаций по версии международной компании Numbeo.

Всего в рейтинг вошли 327 городов по всему миру.

Москва оказалась самым дорогим городом России для проживания, заняв 250-е место. Санкт-Петербург разместился на 285-й строчке, Калининград занял 306-е место. В рейтинг также попал Екатеринбург (289-е место), Нижний Новгород (300), Казань (302), Краснодар (304), Новосибирск (305), Уфа (307), Ростов-на-Дону (308) и Пермь (313-е место).

Самым дорогим городом мира признан Цюрих (Швейцария).