11 российских городов попали в список самых дорогих мировых локаций для жизни
Москва и ещё 10 российских городов оказались в списке самых дорогих для проживания локаций по версии международной компании Numbeo.
Всего в рейтинг вошли 327 городов по всему миру.
Москва оказалась самым дорогим городом России для проживания, заняв 250-е место. Санкт-Петербург разместился на 285-й строчке, Калининград занял 306-е место. В рейтинг также попал Екатеринбург (289-е место), Нижний Новгород (300), Казань (302), Краснодар (304), Новосибирск (305), Уфа (307), Ростов-на-Дону (308) и Пермь (313-е место).
Самым дорогим городом мира признан Цюрих (Швейцария).
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