Все российские авиакомпании ввели скидку 50% на билеты для детей

16:36, 09 января 2025, ПАИ

С 1 января 23 крупнейшие российские авиакомпании ввели 50 % скидку на авиабилеты для детей до 12 лет. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ заявил министр транспорта России Роман Старовойт.

Начиная с 10 января детский билет на самолёт за полцены можно будет приобрести уже во всех авиакомпаниях страны.

С 14 января в силу вступит норма об обязательном совместном размещении детей и их родителей на борту самолёта, подчеркнул Роман Старовойт. Чтобы облегчить путешествия семей с детьми, власти обеспечат доступные авиаперевозки в рамках трёх программ субсидирования, финансируемые государством, заключил министр транспорта.

В декабре прошлого года на заседании Госсовета президент России Владимир Путин поднял вопрос о доступности семейных авиаперелётов и обязал правительство страны решить до 14 января 2025 года проблему обхода авиакомпаниями скидок на авиабилеты для детей.