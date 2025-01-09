Псковичей информируют об изменениях сроков формирования квитанций за газ

16:15, 09 января 2025, ПАИ

Сроки формирования платёжных документов (квитанций) за потреблённый природный газ меняются с января 2025 года. Квитанции за текущий расчётный месяц будут формировать и направлять потребителям после 25-го числа каждого месяца. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Абонентов, оплачивающих природный газ по показаниям приборов учёта, дополнительно информируют о том, что начисления по показаниям приборов учёта газа, поступившим в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» после 25-го числа каждого месяца, будут отражены в квитанциях следующего расчётного месяца. Для отражения начислений за газ в квитанции за текущий расчётный месяц компания рекомендует передавать сведения о показаниях приборов учёта газа ежемесячно с 20-го по 25-е число.