Борис Елкин назвал главную проблему при восстановлении дорог после ремонта коммуникаций

17:08, 09 января 2025, ПАИ

Самой большой проблемой при восстановлении дорог после ремонта коммуникаций является недостаточное уплотнение в месте проведения работ, что приводит к просадке грунта. Об этом на совещании по восстановлению дорог после земляных работ сетевых организаций рассказал глава Пскова Борис Елкин. Видео совещания опубликовал глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Самая большая проблема в городах, и в Пскове в том числе, – это то, что зачастую бывает недостаточное уплотнение после проведения работ. И в этом месте появляется просадка. С этим надо бороться. Мы этим занимаемся вплоть до того, что некоторые участки переделываем по несколько раз. С «Газпром межрегионгазом» взаимодействие налажено. Есть места, где есть трудности, но мы их в рабочем порядке постоянно решаем», – отметил глава города.

По его словам, в зимнее время, когда асфальтом полноценно не закрыть место вскрытия, приходится применять временные меры. «С точки зрения сетей хорошая мера на зиму – это использовать железобетонные плиты. Конечно, это не идеальное покрытие, но лучше, чем просто засыпать. Если засыпать, то в любой дождь оно выбивается. Поэтому если есть возможность, стараемся перекрывать места раскопок в зимнее время временно плитами», – рассказал Борис Елкин.