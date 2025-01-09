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Политика

Михаил Ведерников и Игорь Сопов обсудили новые принципы и подходы к работе облизбиркома в этом году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем областной избирательной комиссии Игорем Соповым сегодня, 8 января, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В ходе встречи были обсуждены результаты прошлогодних выборов, а также планы и новые подходы к работе в 2025 году.

«Прошлый год был непростым. Мы провели выборы президента Российской Федерации, а в единый день голосования состоялось 13 избирательных кампаний. И в этом году запланировано много мероприятий, в том числе внедрение новой цифровой платформы в работу избирательных комиссий», – отметил глава региона.

Игорь Сопов рассказал, что государственная автоматизированная система «Выборы 2.0» была опробована в регионе в рамках единого дня голосования и показала свою эффективность. Сейчас завершается её настройка. «Новая система призвана ещё лучше справляться с поставленными задачами. Она позволяет размещать больше информации об избирателях. При работе с кандидатами упрощается процедура подачи документов и подготовки справок», – отметил председатель областного избиркома.

Михаил Ведерников поинтересовался, потребует ли переход на новый программный продукт повышения квалификации сотрудников. Игорь Сопов сообщил, что обучение сотрудников территориальных избирательных комиссий запланировано на февраль.

Отдельной темой встречи стало обсуждение работы областного избиркома с молодёжью по вопросам правовой культуры и знакомства с избирательной системой. В этом году планируется усилить работу со школьниками старших классов с целью увеличения явки избирателей на выборы в регионе.

Губернатор Псковской области поблагодарил сотрудников областного избиркома за работу и настроил на плодотворную деятельность в этом году. «Будем и дальше помогать вам улучшать материально-техническую базу. И давайте не снижать темп различных мероприятий и новых форматов. Время показывает, что мы движемся в правильном направлении. Получаем хорошие результаты. Выборы действительно честные, открытые, прозрачные. Работу избирательной комиссии Псковской области замечают на федеральном уровне и приводят в пример», – подытожил Михаил Ведерников.

Напомним, в прошлом году в рамках трёхдневной президентской избирательной кампании итоговая явка в Псковской области составила 68,6 % избирателей: 342 890 человек проголосовали на избирательном участке или дистанционно. Это лучший результат за всю новейшую историю Псковской области. В единый день голосования в сентябре состоялось 13 избирательных кампаний, в том числе и досрочные выборы главы Гдовского района.

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