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V Форум молодёжных избирательных комиссий пройдёт в Пскове 6–7 июня

V Форум молодёжных избирательных комиссий состоится в Пскове с 6 по 7 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

V Форум молодёжных избирательных комиссий пройдёт в Пскове 6-7 июня. Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

Стать участником форума могут представители субъектов России и Белоруссии от 18 до 35 лет, интересующиеся избирательным процессом.

Для того чтобы подать заявку, необходимо:

– зайти на сайт АИС «Молодёжь России» – grants.myrosmol.ru;

– авторизоваться и перейти в личный кабинет;

– найти пункт «Мероприятия» и выбрать «V Форум молодёжных избирательных комиссий»;

– заполнить анкету.

А ещё для участников Форума молодёжных избирательных комиссий будет открыта регистрация на конкурс «Росмолодёжь. Гранты». На мероприятии будет возможность выиграть до 400 000 рублей на реализацию социального проекта.

Напомним, что Форум молодёжных избирательных комиссий проходил в регионе и в 2023 году. В частности, с 18 по 19 мая его посетили представители молодёжи из 29 субъектов России и Белоруссии. Общее количество участников – 112 человек.

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