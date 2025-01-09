На 58-м году жизни скончалась муниципальный служащий Пыталовского округа Антонина Васильева

21:41, 09 января 2025, ПАИ

На 58-м году жизни скоропостижно скончалась главный специалист территориального отдела «Утроинский» управления по работе с территориями администрации Пыталовского муниципального округа Антонина Васильева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районной администрации.

Антонина Васильева родилась 5 июня 1967 года в деревне Олохово Палкинского района Псковской области. В 1985 году окончила Псковский кооперативный техникум. С августа 1985 года по май 2015 года женщина работала в Пыталовском райпо. В марте 2016 года поступила на муниципальную службу в сельское поселение «Утроинская волость» в должности главного специалиста.

С 1 января 2024 года переведена в администрацию Пыталовского муниципального округа главным специалистом территориального отдела «Утроинский» управления по работе с территориями. Более восьми лет Антонина Васильева проработала в органах местного самоуправления района, а затем муниципального округа.

«Добросовестность Антонины Алексеевны, трудолюбие, усердие, скромность, профессиональные и личные качества – это далеко не полный перечень качеств, за которые её ценили и уважали. Эта утрата тяжела, безвременна и невосполнима. Светлая память о Васильевой Антонине Алексеевне сохранится в наших сердцах и в памяти тех, кто её знал. Администрация Пыталовского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким Антонины Алексеевны», – добавили в районной администрации.