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Юношей из Псковской области приглашают на обучение в военную академию Росгвардии

Юношей из Псковской области приглашают на обучение в военную академию Росгвардии, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства. Военная ордена Жукова академия войск национальной гвардии Российской Федерации проводит обучение курсантов на трех факультетах: артиллерийском, командном и военно-политической работы.

Принятые в академию курсанты зачисляются на действительную военную службу, обеспечиваются всеми видами довольствия и проживают на территории вуза.

Окончившие 1 курс заключают контракт о прохождении военной службы и пользуются льготами в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Курсантам ежегодно предоставляются каникулы: в зимнее время – 2 недели, летом – 30 дней.

Выпускники академии назначаются в подразделения, обеспечивающие общественную безопасность, охрану важных государственных объектов и другие задачи, стоящие перед Росгвардией.

С 1944 года вуз подготовил более 33 тыс. офицеров, 13 из которых стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. С золотой медалью вуз окончили 299 человек, с отличием – почти 2,5 тыс. человек.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте образовательного учреждения, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону: 8112-73-43-13.

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