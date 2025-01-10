Полсотни уникальных кукол представлено на выставке в Дновском районе

11:57, 10 января 2025, ПАИ

Полсотни уникальных кукол представлено на выставке в деревне Искра Дновского района, пишет газета «Дновец».



Фото: газета «Дновец»



Фото: газета «Дновец»



Фото: газета «Дновец»



Фото: газета «Дновец»







Работник Искровского сельского дома культуры Светлана Степанова рассказала, что первая похожая выставка была организована в 2016 году.

На кукольной выставке в «Русской горнице» сейчас представлено 50 кукол. «Удивительным образом сохранилась довольно странная кукла. У этой куклы большие синие раскосые глаза с хитроватым прищуром, голубые пластмассовые ресницы. Одним словом, она как инопланетянка среди других кукол. Но сделана основательно, из очень прочной пластмассы, крепко стоит на толстеньких ножках, и носик курносый, и веснушки, как у озорной деревенской девчонки!» – пишет газета.

В деревне Скугры живёт Любовь Тимофеева, переехавшая сюда из Петербурга. Она реставрирует старые куклы, покупает понравившиеся ей через интернет, а также сама шьёт и вяжет кукольную одежду. Женщина подарила в «Русскую горницу» из своей личной коллекции семь кукол.

Красная Шапочка и барышня в голубом наряде приехали в Искру из деревни Щильско. А экзотическую куклу-негритянку принесла на выставку Елена Афоненкова. Также на выставке представлены кукла-малыш, постовой ДПС, три Маши из мультфильма про Медведя. «Украшением выставки являются фарфоровые куклы. Это настоящие красавицы в роскошных нарядах, с шикарными причёсками», – отметили в районном издании.