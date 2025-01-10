Снег с дождем и гололедица ожидаются в Псковской области 11 января
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 11 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки. В частности, ночью ожидается дождь, местами мокрый снег. Днем также прогнозируется мокрый снег. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода, а на дорогах гололедица.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, днем с переходом к западным направлениям с той же скоростью.
Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +1 градуса. Атмосферное давление будет низким.
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