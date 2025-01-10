Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Во время диспансеризации у псковичей особенно часто находят онкозаболевания

Во время диспансеризации у псковичей часто находят онкозаболевания, рассказала заведующая отделением профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Люди всё активнее проходят диспансеризацию, потому что видят толк от неё. Часто находят и онкозаболевания на ранних стадиях, и сердечно-сосудистые патологии. Всё это пока не даёт о себе знать, но уже угрожает здоровью человека», – отметила Ирина Ксенофонтова.

В качестве примера врач-терапевт Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева рассказала о девушке 25 лет, у которой во время диспансеризации обнаружили рак. «Поэтому лучше выполнять все исследования ежегодно, потому что некоторые виды онкологии развиваются очень стремительно, раз в три года проходить врачей недостаточно», – предупредила Ханбабаева.

Кроме того, особенно часто в результате диспансеризации в анализах обнаруживается повышенный холестерин, у женщин – воспалительные заболевания и полипы, патологии в молочных железах.

Диспансеризацию можно проходить с 18 лет каждый год. На базе Псковской городской поликлиники проверку могут пройти все жители Псковской области, не только пациенты из Пскова.

Напомним также, что отделение профилактики Псковской городской поликлиники с 11 января будет работать в выходные дни.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 января 2025

Псковичей и псковичек приглашают на репродуктивную диспансеризацию
10 января 2025

Углублённую диспансеризацию могут пройти псковичи, переболевшие COVID-19
10 января 2025

Борис Елкин вошёл в пятёрку лидеров медиарейтинга первых лиц столиц субъектов СЗФО
10 января 2025

Во время диспансеризации у псковичей особенно часто находят онкозаболевания
10 января 2025

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Родная игрушка»
10 января 2025

Теперь псковичи могут пройти диспансеризацию в любой день недели
10 января 2025

Среди псковичей нет антиваксеров, заявила медик
10 января 2025

Акция «Музейная неделя» для участников СВО и их семей пройдёт в Изборске

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...