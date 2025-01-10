Во время диспансеризации у псковичей особенно часто находят онкозаболевания

15:02, 10 января 2025, ПАИ

Во время диспансеризации у псковичей часто находят онкозаболевания, рассказала заведующая отделением профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Люди всё активнее проходят диспансеризацию, потому что видят толк от неё. Часто находят и онкозаболевания на ранних стадиях, и сердечно-сосудистые патологии. Всё это пока не даёт о себе знать, но уже угрожает здоровью человека», – отметила Ирина Ксенофонтова.

В качестве примера врач-терапевт Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева рассказала о девушке 25 лет, у которой во время диспансеризации обнаружили рак. «Поэтому лучше выполнять все исследования ежегодно, потому что некоторые виды онкологии развиваются очень стремительно, раз в три года проходить врачей недостаточно», – предупредила Ханбабаева.

Кроме того, особенно часто в результате диспансеризации в анализах обнаруживается повышенный холестерин, у женщин – воспалительные заболевания и полипы, патологии в молочных железах.

Диспансеризацию можно проходить с 18 лет каждый год. На базе Псковской городской поликлиники проверку могут пройти все жители Псковской области, не только пациенты из Пскова.

Напомним также, что отделение профилактики Псковской городской поликлиники с 11 января будет работать в выходные дни.