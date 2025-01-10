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Общество

«Связь без минусов»: абоненты Т2 могут пользоваться мессенджерами, навигацией и банковскими приложениями даже при минусе на балансе

Т2, российский оператор мобильной связи, продолжает развивать продуктовые предложения после ребрендинга в сентябре прошлого года. В этот раз оператор расширяет услугу «SOS-пакет». Она позволяет клиенту пользоваться важными сервисами, когда на счёте мобильного телефона недостаточно средств для оплаты тарифа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба T2

С услугой «Связь без минусов» клиенты оператора могут звонить на номера Т2 и пользоваться необходимыми приложениями даже при минусе на балансе до трёх дней. В улучшенной версии их список пополнился геосервисом «2ГИС» и личными кабинетами, официальными приложениями крупных российских банков: Сбера, ВТБ, «Газпромбанка», «Т-Банка» и других. Помимо новых сервисов, в «Связи без минусов» доступны популярные мессенджеры, а также приложения «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор».

Абонентам тарифов с ежемесячной абонентской платой Т2 предоставляет «Связь без минусов» на три дня, с посуточной – на один день. Услуга работает на продуктах линейки «Мой Т2», а также на тарифах «Везде онлайн», Black, «Игровой» и Premium вне зависимости от того, открытый или архивный план у клиента. Т2 активирует «Связь без минусов» автоматически и предоставляет её бесплатно.

Клиенты T2 останутся на связи, даже если не успели внести абонентскую плату по тарифу. Они в любой ситуации могут принимать входящие звонки, совершать вызовы на номера экстренных служб и получать SMS-уведомления для проведения банковских транзакций. Абоненты также всегда имеют доступ к порталу «Госуслуги», личному кабинету на сайте и мобильному приложению T2. Оператор сохраняет эти возможности, даже если баланс клиента не пополнялся более трёх дней.

«Мы запустили услугу «SOS-пакет» в 2018 году. С того времени она помогла многим нашим абонентам оставаться на связи в ситуациях, когда не было возможности вовремя внести абонентскую плату. Теперь мы выводим этот продукт на новый уровень, а название «Связь без минусов» очень точно отображает суть. Благодаря этой услуге клиенты не лишатся связи в самый неподходящий момент, смогут позвонить близкими, совершить платёж и добраться до места назначения. Доверие наших клиентов основывается на том, что мы поддерживаем их даже в непредвиденных ситуациях. Поэтому услуга подключается автоматически и не требует каких-либо действий от абонента», – отметил директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.

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