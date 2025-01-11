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Общество

Наталья Горбачёва – о конкурсе ТОС: Это гражданская ответственность за свою малую родину

Важность проведения регионального конкурса проектов, разработанных ТОС, подчеркнула председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Правительство Псковской области объявило о конкурсе ТОС, тех самых неравнодушных граждан, которые по зову сердца так украшают пространство вокруг себя. И это не просто неравнодушие, это гражданская ответственность за свою малую родину. Поэтому очень здорово, что управление по местному самоуправлению уже не первый год сопровождает этот конкурс», – отметила она.

Наталья Горбачёва также пожелала успехов всем участникам. «Результаты увидят все!» – уверена председатель Общественной палаты региона.

Напомним, что приём заявок на конкурс стартует 24 января.

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