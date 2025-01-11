Более трёх тысяч домовладений входят в план-график по догазификации в Псковской области на 2025 год

13:28, 11 января 2025, ПАИ

Более трёх тысяч домовладений входят в план-график по догазификации на 2025 год. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Эта цифра с учётом перспективных Пушкинских Гор, потому что там у нас построена ГРЭС. Сейчас на грани завершения отвод в Новоржеве. Я думаю, что в ноябре планируется осуществить торжественный пуск газа в межпоселковый и внутрипоселковый газопровод», – отметил Антон Дымов.

Михаил Ведерников в свою очередь заметил, что в этом году планы по подключению в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.